Zu Heinos Markenzeichen werden die blonden Haare und die dunkle Sonnenbrille. Letztere setzt er anfangs nur auf, um die durch eine Morbus-Basedow-Erkrankung hervortretenden Augen zu verdecken. Immer wieder sorgt Heino für Kontroversen, zum Beispiel als er in den Siebzigern auf Bitten des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Hans Filbinger alle drei Strophen des Deutschlandliedes auf Schallplatte aufnimmt. Auch, als er Anfang der 80er trotz des UN-Embargos in Südafrika auftritt, gerät er in die Kritik. Sein erstes und einziges Nummer-eins-Album in den Charts gelingt ihm als 74-Jähriger mit dem Werk "Mit freundlichen Grüßen", für das er sich mit Cover-Versionen populärer Hits als Deutschrocker neu erfindet.