Das wird sich spätestens im Herbst 2020 ändern. Dann will die BGE bekanntgeben, welche Regionen in die engere Wahl für ein Endlager kommen. Jochen Stay von "Ausgestrahlt", einer Anti-Atom-Organisation, findet das nicht ehrlich. "Nur Ton, Salz und Granit kommen für die Lagerung in Betracht", sagt Aktivist Stay. Dadurch kämen schon jetzt nur bestimmte Regionen in Frage. "Die Politik hat schon viel festgelegt. Die Bürgerbeteiligung ist für das Ergebnis nicht relevant."