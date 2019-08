Seenotretter schleppen vor Usedom einen Heißluftballon ab.

Quelle: -/Die Seenotretter – DGzRS/dpa

Seenotretter haben einen Heißluftballon vor der Ostseeinsel Usedom an die Leine genommen. Sie bewahrten den Ballonfahrer und vier Ausflügler so vor einer Notlandung im Wasser.



Ein Mitglied der Bodencrew des Heißluftballons bat einen der Seenotretter, das Landen des Ballons abzusichern, weil der Pilot fürchtete, die Insel zu verfehlen. Die Retter nahmen daraufhin Kontakt zu dem Piloten des Ballons auf. Der habe dann eine lange Leine herabgelassen. Damit zog das Boot den Ballon an Land.