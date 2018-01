Heizen mit Holz wird immer beliebter. Nach Angaben des Bundesverbands des Schornsteinfegerhandwerks gibt es in Deutschland 11,7 Millionen sogenannter Einzelraumfeuerungsanlagen – dazu zählen Kamine und Kachelöfen. Hinzu kommen 700.000 Heizkessel für feste Brennstoffe, die zum Beispiel mit Pellets betrieben werden. Ein eigener Kamin oder Ofen gilt mancherorts als Statussymbol – und darf gerne einige Tausend Euro kosten. Kai Schumann profitiert von diesem Boom. Der Kaminbauer aus Berlin bezeichnet sich selbst als Feuerarchitekt und erfüllt das, was die Kunden wünschen. "Der moderne Städter hat gerne einen Kamin, der auch etwas hermacht, der in den Proportionen ansprechend ist. Und der zudem auch Materialien beinhaltet, die nicht jeder hat und wo der Kamin dann auch ein Ensemble wird und die ganze Wand schmückt", berichtet Schumann von den Vorlieben mancher Kunden.