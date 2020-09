Weaver studierte Literatur und Drama an den Elite-Universitäten Stanford und Yale. Sie war Ende 20, als Ridley Scott die Theaterschauspielerin entdeckte und sie in ihrer ersten größeren Filmrolle für sein Sci-Fi-Werk "Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt" anheuerte. "Ich war Miss Nobody von nirgendwo!", witzelte Weaver in "Parade". Und eigentlich wollte sie die Rolle gar nicht. Das Skript sei ihr zu düster gewesen.