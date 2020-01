Der Hit des Jahrzehnts bei den Singles ist laut GfK Entertainment offiziell "Shape Of You" von Ed Sheeran. Der Song sei im Jahr 2017 15 Wochen auf der Eins gewesen, 91 Wochen in den Top 100. Eine Besonderheit des Jahrzehnts: Der Sommerhit "Despacito" wurde 2017 mit 17 Nummer-1-Wochen der am längsten hintereinander an der Spitze platzierte Song überhaupt. Nur "Rivers Of Babylon" von Boney M. stand ebenso lange auf Platz eins (aber nicht komplett hintereinander). Bei den Alben schaffte es in den Zehnerjahren kein Album so lange an der Spitze zu bleiben wie "Große Freiheit" der Rockformation Unheilig, das bei den Alben der Dekade nun Rang zwei innehat.