Mindestens sieben Tote bei IS-Angriff auf NGO in Afghanistan Quelle: Uncredited/AP/dpa

Bei einem Angriff der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) auf ein Büro der Kinderhilfsorganisation "Save the Children" in Ostafghanistan sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen.



Bewaffnete drangen in das Haus ein. Zahlreiche Mitarbeiter harrten in einem Schutzraum aus. Sicherheitskräfte töteten nach neun Stunden die letzten Angreifer. "Save the Children" stellte die Arbeit landesweit ein. Es war schon der dritte schwere Angriff von Extremisten in Afghanistan allein im Januar.