Der ehemalige NPD-Landespolitiker in Thüringen, sitzt ebenso wie Zschäpe seit über sechs Jahren in U-haft. Er soll der wichtigste Unterstützer gewesen sein und über lange Zeit telefonischen Kontakt zum Trio unterhalten haben. Vor allem aber soll Wohlleben Beihilfe zum Mord geleistet zu haben, weil er auf Bestellung des NSU die Mordwaffe "Ceska" nebst Munition besorgen ließ und sie per Kurier weitergereicht haben soll. Strafforderung: Zwölf Jahre Haft. Seine Verteidiger forderten Freispruch. Wohlleben habe von Mordabsichten der beiden Uwes nichts gewusst oder geahnt.