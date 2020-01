Taiwans Generalstabschef Shen Yi-ming. (Archivbild)

Quelle: Johnson Lai/AP/dpa

Taiwans Generalstabschef Shen Yi-ming und sieben weitere Militärangehörige sind bei einem Hubschrauberunglück im Norden des asiatischen Landes ums Leben gekommen. Fünf weitere Passagiere überlebten und wurden laut Verteidigungsministerium in Krankenhäuser gebracht.



Shen sei auf dem Weg zu einem routinemäßigen Truppenbesuch gewesen. Das Unglück ereignete sich in einer bergigen Region nahe der Hauptstadt Taipeh. Das Ministerium sprach von einer Notlandung und kündigte eine Untersuchung an, um die Ursache zu klären.