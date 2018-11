Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat im ZDF heute journal Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) kritisiert. "Es ist verwunderlich, dass er das gemacht hat. Denn erstens ist es inhaltlich nicht okay und zweitens war es auch nicht in der Bundesregierung abgestimmt", sagte Hendricks.



Gabriel hat die EU-Kommission in einem Brief vor zu strengen Abgas-Vorschriften für die Automobil-Industrie gewarnt. Diese "Schutzzäune" seien nicht nötig und würden auch nicht helfen, so Hendricks.