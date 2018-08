Nachtbürgermeister Hendrik Meier. Quelle: Benedikt Spether/dpa

Der Mannheimer Student Hendrik Meier ist erster Nachtbürgermeister Deutschlands. Der 27-Jährige setzte sich gegen neun Mitbewerber durch. Vom 1. August an soll er in Mannheim 50 Stunden im Monat bei Konflikten im Nachtleben, etwa zwischen Partygästen und Anwohnern, vermitteln.



Eine Jury mit Vertretern von Clubszene und Stadtverwaltung sowie das Publikum hatte sich für den Studenten entschieden. Vorbilder für den "Night Mayor" gibt es in Amsterdam, New York, London und Zürich.