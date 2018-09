Schematische Darstellung eines Hepatitis-C-Virus. Quelle: -/Novartis/dpa

"Ärzte ohne Grenzen" und "Ärzte der Welt" kämpfen gegen ein Patent auf ein wirksames und teures Medikament gegen Hepatitis C. Vor dem Europäischen Patentamt (EPA) in München haben sie Einspruch gegen ein Patent auf den Wirkstoff Sofosbuvir des US-Pharma-Unternehmens Gilead eingelegt.



Nach Angaben der Organisationen könnten 90 Prozent der Hepatitis-C-Patienten, die mit Sofosbuvir behandelt werden, in zwölf Wochen geheilt werden. Das EPA will bis Ende der Woche eine Entscheidung treffen.