Nach seiner scharfen Kritik an Noch-SPD-Parteichef Martin Schulz verlässt "Handelsblatt"-Herausgeber Gabor Steingart die Wirtschaftszeitung. Darauf hat sich "Handelsblatt"-Verleger Dieter von Holtzbrinck mit dem 55-Jährigen verständigt, teilte die DvH Medien GmbH mit.



Steingart hatte in seinem Newsletter "Morning Briefing" am Mittwoch unter der Überschrift "Der perfekte Mord" geschrieben, Schulz wolle Sigmar Gabriel "zur Strecke bringen", um selbst Außenminister zu werden.