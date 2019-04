Erneute Niederlage für Theresa May.

Quelle: House Of Commons/PA Wire/dpa

Das britische Parlament hat die mit Brüssel ausgehandelte Austrittserklärung abgelehnt. Nun droht dem Land entweder ein Austritt ohne Abkommen am 12. April oder eine lange Verschiebung des Brexits mit einer Teilnahme an der Europawahl Ende Mai.



Für Premierministerin Theresa May ist es ein weiterer herber Rückschlag. Für den Fall eines Erfolgs hatte sie ihren Rücktritt in Aussicht gestellt. Doch auch eine weitere Verschiebung wollte sie nicht verantworten.