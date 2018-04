Der Konzern will außerdem seine zwölf Fahrzeug-Marken in drei Gruppen umsortieren. Herr über den umsatzstärksten Bereich - die Volumenmarken VW, Skoda und Seat - soll der neue Mann an der Konzernspitze werden. "Diess wird mit riesiger Macht ausgestattet", betonte ein Insider. Die Aufsichtsratssitzung hatte um 16.00 Uhr beginnen, nachdem im sechs Personen großen Präsidium die Spitzenvertreter der Eignerseite - die Familien Porsche und Piech sowie das Land Niedersachsen - mit den obersten Arbeitnehmervertretern alles vorbesprochen hatten. Spät am Abend wurde dann offiziell, was seit Dienstag Stück für Stück über die Medien durchsickerte. Auf der langen Agenda des Aufsichtsrats steht zudem der geplante Börsengang der Nutzfahrzeugsparte, die sich Insidern zufolge unter ihrem Chef Andreas Renschler Anfang 2019 abnabeln soll.