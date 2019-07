Was will man? Was will man nicht? Man will keine Verrohung der Sprache, man will keine Verrohung und Hetze im Netz. Man will auch keine Gewalt, keine Verfolgung, keine Hetze. Herbert Grönemeyer

Grönemeyer: Nee, ich glaube das ist ein Baustein von vielen. Das hat mit Journalismus zu tun, das hat mit Fernsehen zu tun, mit Medien zu tun, mit Kultur zu tun, mit Theater. Musik ist ein Baustein, aber ich glaube eine Gesellschaft muss sich immer wieder gegenseitig versichern: Was will man? Was will man nicht? Man will keine Verrohung der Sprache, man will keine Verrohung und Hetze im Netz. Man will auch keine Gewalt, keine Verfolgung, keine Hetze. Und darauf muss sich eine Gesellschaft immer wieder gegenseitig Kraft geben und klarmachen: bis hierhin, aber keinen Millimeter weiter nach rechts. Und das gelassen und kraftvoll und dafür ist auch so ein Konzert immer wieder gut.