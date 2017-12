In den südlichen Bundesländern dagegen zeigt sich zunächst noch ein ganz anderes Bild. Zwar weht auch hier ein frischer Wind, ab und an vor allem im Bergland sogar mit schweren Sturmböen, bei viel Sonne und bis 24 Grad ist es jedoch richtig freundlich. Heute Abend drückt Tief Xavier jedoch seine Kaltfront an die Alpen. Dann gibt es auch hier intensiven Regen. Weil außerdem hinter der Kaltfront deutlich kühlere Luft einfließt, muss im Süden morgen mit einem Temperatursturz von mehr als 10 Grad gerechnet werden. In den Alpen fällt dann sogar Schnee. Der Herbst macht also seinem Ruf bisher alle Ehre. Heute sorgt Sturmtief "Xavier" dafür.