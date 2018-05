Umgestürzter Bauzaun und überflutete Straße in Hamburg Quelle: Bodo Marks/dpa

Mehrere Tote, Verletzte und erhebliche Schäden hat das Sturmtief "Herwart" in Europa hinterlassen. An der Nordsee in Niedersachsen wurde ein 63-jähriger Camper von der Sturmflut überrascht und ertrank.



In Mecklenburg-Vorpommern kenterte ein Motorboot mit drei Urlaubern aus Sachsen - eine Frau starb. Der Zustand eines zweiten Mannes ist kritisch. Die Suche nach einem weiteren Passagier blieb bisher erfolglos. Auch in Polen und Tschechien waren mindestens drei Todesopfer zu beklagen.