Nach einem Brandbrief aus Rom, in dem der Vatikan Anfang September starke Bedenken gegen die Statuten des "synodalen Wegs" sowie die zu beratenden Themen äußerte, führte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, in der vergangenen Woche Gespräche in Rom. Dabei informierte er auch den Papst darüber, was die deutschen Bischöfe zusammen mit den katholischen Laien im Land planen. Franziskus hatte bereits Ende Juni den Katholiken in Deutschland einen Brief geschrieben. Darin ermunterte er einerseits zu offenen und notwendigen Diskussionen, mahnte zugleich aber auch die Einheit mit den Positionen der Weltkirche, sprich Roms, an.