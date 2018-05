Münkler: Weil es die Friedensverhandler in Münster und Osnabrück geschafft haben, die Konfliktebenen zu trennen. So konnte man über Einzelfragen verhandeln. Konfessionelle Fragen wurden in Osnabrück, machtpolitische in Münster verhandelt. Die Verhandler haben es geschafft, den Anspruch auf Wahrheit und Werte zurückzustellen. Denn hier kann man keine Kompromisse schließen, bei Interessen hingegen schon. Sie haben vier Jahre lang verhandelt – und schafften so den Friedensvertrag.