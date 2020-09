Die Spurensicherung untersucht den Lkw.

Quelle: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Bei der Aufklärung des Todes von 39 Menschen in einem Lkw-Anhänger konzentriert sich die britische Polizei auf das Herkunftsland Vietnam. "Ich lege den Fokus im Moment auf die vietnamesische Gemeinschaft", sagte Martin Passmore von der Polizei in Essex. Andere Herkunftsländer kämen jedoch weiterhin auch in Frage. Die Polizei hatte zunächst erklärt, es handele sich bei den Getöteten um Chinesen.



Die Polizei hat inzwischen fünf Verdächtige festgesetzt, ihnen wird Menschenhandel und Totschlag vorgeworfen.