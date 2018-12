Hermes reagiert auf den steigenden Mindestlohn. Archivbild

Beim Paketdienst Hermes müssen Kunden sich auf steigende Versandkosten einstellen. Der hinter DHL zweitgrößte Paketdienst in Deutschland DHL will die Zustellung an der Haustür verteuern.



"Wir werden die Preise stärker differenzieren. Das heißt unter anderem auch, dass die Haustürzustellung teurer werden wird", sagte Hermes-Deutschland-Chef Olaf Schabirosky dem "Hamburger Abendblatt". Ob Online-Händler die zusätzlichen Kosten auf die Kunden umlegen, könne er nicht beeinflussen.