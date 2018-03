Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte am Dienstag entschieden, dass Kommunen Straßen oder Gebiete für Dieselautos sperren dürfen. "Wir sind dagegen, dass wir einzelnen Dieselbesitzern den Gebrauch ihres Autos verbieten", sagte Bayerns Verkehrsminister Joachim Herrmann im ZDF morgenmagazin. Man dürfe nun nicht "panisch von einem Schnellschuss zum anderen fahren", so der CSU-Politiker. "Weiterhin gilt der Standpunkt, dass wir Fahrverbote so weit wie irgendwie möglich vermeiden wollen."