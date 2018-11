Gemeint ist damit sicher auch der bayerische Finanzminister Markus Söder und sein Auftreten am vergangenen Wochenende bei der Landesversammlung der Jungen Union Bayerns in Erlangen. Während sich die Junge Union für einen "personellen Neuanfang" in der CSU aussprach, lobte Söder die jungen Delegierten ausdrücklich für ihren Mut, und heizte die Debatte damit weiter an. Verwunderlich ist das nicht, da Söder selbst seit Jahren in den Startlöchern steht, um die Nachfolge Seehofers anzutreten.