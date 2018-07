Joachim Herrmann, Innenminister von Bayern (CSU). Archivbild Quelle: Armin Weigel/dpa

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat eine schnelle Einigung mit dem Bund über eigenständige Grenzkontrollen der bayerischen Polizei angekündigt. "Ich bin zuversichtlich, dass wir kommende Woche einvernehmliche Lösungen finden werden", sagte Herrmann.



Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und er seien sich einig in dem Ziel, der bayerischen Grenzpolizei eigenständige Kontrollen an den Binnengrenzen zu ermöglichen. Koordiniert würden diese durch die neue Direktion in Passau.