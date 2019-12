Glyphosat-Hersteller beantragen EU-Zulassung. Archivbild

Quelle: Patrick Pleul/zb/dpa

Die Glyphosat-Hersteller haben ein Zulassungsverfahren in Gang gesetzt, damit der umstrittene Unkrautvernichter auch nach dem Jahr 2023 in der EU eingesetzt werden darf. Ein entsprechender Antrag sei bereits am Donnerstag bei der EU-Kommission und andere EU-Institutionen eingereicht worden, heißt es auf der Webseite einer Firmengruppe, die sich für das Produkt starkmacht - die "Glyphosate Renewal Group".



Zu ihr gehört auch der deutsche Agrarchemiekonzern Bayer. Bis Sonntag lief noch eine Frist für die Antragstellung.