Fünfmaliger Darts-Weltmeister: Eric Bristow. Er verstarb im Alter von 60 Jahren. Quelle: picture alliance / Photoshot

Die Dartswelt trauert um den fünfmaligen Weltmeister Eric Bristow. Der Brite erlag am Donnerstagabend am Rande der Premier-League-Veranstaltung des Verbandes PDC in Liverpool einem Herzinfarkt. Bristow wurde 60 Jahre alt.



Bristow errang zwischen 1980 und 1986 fünf WM-Titel und wurde 2005 in die Ruhmeshalle der Professional Darts Corporation (PDC) aufgenommen. Zudem galt er als Entdecker und Förderer des jüngst zurückgetretenen Phil Taylor. Nach seinem Karriereende war er als Experte für das britische Fernsehen aktiv.