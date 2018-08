Wie hier 2017 wollen Neonazis zum Gedenken an Heß demonstrieren. Quelle: Paul Zinken/dpa

Mehrere tausend Demonstranten wollen in Berlin gegen die jährliche Neonazi-Veranstaltung zum Todestag des Hitler-Stellvertreters Rudolf Heß protestieren. Angemeldet sind mehrere Kundgebungen und Demonstrationen, unter anderem am Ort des früheren Alliiertengefängnisses in Spandau, in dem Heß sich am 17. August 1987 selbst tötete.



Die Neonazis meldeten ihre Demonstration mit 500 Teilnehmern an. Einige Gegendemonstranten kündigten an, die geplante Strecke der Neonazis zu blockieren.