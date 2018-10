SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil bewertet die Zahlen der SPD in Hessen als schlechtes Ergebnis. "Wir haben gekämpft, wir haben uns was anderes erhofft, die Grünen sind die Gewinner des Abends", sagte Klingbeil. Thorsten Schäfer-Gümbel und die SPD hätten gekämpft.



Die Berliner Situation habe eine deutliche Rolle gespielt. "Es muss jetzt ein Klärungsprozess zwischen allen drei Parteien hier in Berlin geben", sagte Klingbeil. Die Parteiführung sei jedoch gewählt und "bleibt auch".