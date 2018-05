Deutscher Wetterdienst warnt vor Unwettern im Süden Deutschlands. Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Heftige Frühlingsgewitter haben über Niedersachsen und Hessen getobt. In Osnabrück liefen Keller voll Wasser, Straßen wurden überflutet. Nach Blitzeinschlägen gerieten zwei Feldflächen in Brand. Das Unwetter sorgte für eine Sperrung der Bahnstrecke zwischen Osnabrück und Oldenburg. Das Seaside Festival in Aurich wurde wegen des Unwetters vorzeitig beendet.



Nun drohen im Süden Deutschlands heftige Gewitter. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, kann es zu Hagel, Sturm und Starkregen kommen.