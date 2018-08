Dass die Mehrheitsverhältnisse nach der Wahl so schwierig werden - dafür wird wohl vor allem die AfD mit ihrem erstmaligen Einzug in den hessischen Landtag sorgen. Die rechtspopulistische Partei liegt in Umfragen stabil bei zweistelligen Werten. Und da auch die FDP den Wiedereinzug schaffen dürfte, könnten nach der Wahl am 28. Oktober erstmals sechs Parteien im hessischen Landtag vertreten sein. Ausgerechnet die Liberalen, die beim letzten Mal gerade noch so reinrutschten ins Parlament, könnten bald Zünglein an der Waage sein. Denn außer einer großen Koalition käme nach jetzigen Umfragen nur ein Jamaika-Bündnis in Frage.