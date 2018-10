In Hessen wird die letzte Runde vor der Landtagswahl am 28. Oktober eingeläutet. Die Parteien setzen ihre Spitzenpolitiker nicht nur auf Plakaten gekonnt in Szene, auch in den sozialen Netzwerken wird die Werbetrommel kräftig gerührt. Mit einprägsamen Slogans wie "Starkes Hessen", "Die nächste Stufe Hessen", "Vernunft gestaltet geiler", "Zukunft jetzt machen #tsg18" oder auch "Hessen. Aber sicher" wird off- wie online gearbeitet.