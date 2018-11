In den vergangenen fünf Jahren regierte in Hessen Schwarz-Grün. Quelle: Fredrik von Erichsen/dpa

Die hessischen Grünen bewerten eine weitere Regierung mit der CDU grundsätzlich positiv. Die Partei sehe "eine gute Chance, an der erfolgreichen Regierungsarbeit anzuschließen", hieß es in einem Beschluss des Landes-Parteirats.



Eine Initiative für Koalitionsverhandlungen müsse aber von der CDU als stärkster Partei im Landtag ausgehen. Konkret auf eine Fortsetzung der Koalition festlegen wollten sich die Grünen nicht. Ziel einer erneuten schwarz-grünen Regierung sei kein "Weiter so".