SEK-Beamter an einem der Tatorte in Hanau.

Quelle: Boris Roessler/dpa

Die Generalbundesanwaltschaft ermittelt nach der Gewalttat in Hanau mit elf Toten laut dem hessischen Innenminister Peter Beuth wegen Terrorverdachts. Nach jetzigen Erkenntnissen sei ein fremdenfeindliches Motiv gegeben, sagte Beuth (CDU) im Landtag in Wiesbaden.



Der mutmaßliche Täter war zuvor nicht im Visier der Ermittler. Der Mann sei weder als fremdenfeindlich bekannt gewesen noch polizeilich in Erscheinung getreten, sagte Beuth. Er verurteilte die Gewalttaten als "Anschlag auf unsere freie und friedliche Gesellschaft".