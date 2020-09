Heuschreckenplage in Ostafrika.

Quelle: Patrick Ngugi/AP/dpa

Experten haben vor einer zweiten Ausbreitungswelle der Wüstenheuschrecken in Ostafrika gewarnt. Die Insekten hätten entlang ihres Weges Eier gelegt, teilte das Klimazentrum ICPAC mit.



Die daraus zwischen März und April schlüpfenden Tiere wären eine Bedrohung für die anstehende Pflanz- und Ernteperiode. "Im schlimmsten Fall werden die Wüstenheuschrecken in wichtige (...) Kornkammern der Region einfallen." Die Vermehrung der Heuschrecken wurde durch den starken Regen in der Region in den vergangenen Monaten begünstigt.