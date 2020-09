Archiv: Indische Laufenten suchen auf einer Wiese nach Nacktschnecken.

Quelle: DPA

China will Pakistan 100.000 Enten zur Bekämpfung der schlimmsten Heuschreckenplage seit über 20 Jahren schicken. Das berichtete die in Peking erscheinende Tageszeitung "Global Times English". Nach Angaben von Fachleuten in Agrarbehörden könne eine Ente mindestens 200 Heuschrecken am Tag fressen.



Enten seien das beste Mittel im Kampf gegen Heuschrecken: Sie verseuchten die Umwelt nicht und seien zugleich wirksamer als Pestizide, erklärten die chinesischen Fachleute laut der Zeitung.