Am Abend will der Bundestag außerdem ein Gesetz für eine bessere Bezahlung in der Pflege beschließen. Ziel ist es, dass möglichst in der gesamten Pflegebranche künftig Tariflöhne gezahlt werden. Alternativ sollen die geltenden Mindestlöhne in der Pflege angehoben und in Ost und West vereinheitlicht werden.