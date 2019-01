Das stärkt uns im Einsatz für weiterhin faire und informative Berichterstattung. Wulf Schmiese, Redaktionsleiter des heute journals

"Das ist der beste Vertrauensbeweis - dafür sind wir den Zuschauern dankbar. Das stärkt uns im Einsatz für weiterhin faire und informative Berichterstattung", sagt der Redaktionsleiter des heute journals, Wulf Schmiese. "Gerade in Zeiten erhitzter Kritik am Journalismus arbeiten wir konzentriert weiter an den Stärken des heute journals: Unser Team steht für Ernsthaftigkeit und handwerklich saubere Berichterstattung."