Putin: Ende der Militäreinsätze in Syrien nahe

Putin hatte am Dienstag in einem Telefonat mit seinem amerikanischen Kollegen Donald Trump auf eine politische Lösung gedrungen. Er habe in dem Gespräch betont, dass die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität Syriens erhalten bleiben müssen, teilte das Präsidialamt in Moskau mit. Es müsse eine politische Einigung erzielt werden, die auf Grundsätzen fuße, die in einem umfassenden Verhandlungsprozess in Syrien ausgearbeitet werden sollten. Nach Angaben des US-Präsidialamts dauerte das Telefonat etwa eine Stunde. Es sei auch über die Ukraine, Iran, Nordkorea und Afghanistan gesprochen worden.