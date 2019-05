"Das begann sichtbar mit dem 7. Mai und der Kontrolle der Kommunalwahlen und ihrer Fälschung. Aber natürlich hat das eine lange Vorgeschichte, die Bildung von Oppositionsgruppen, von Diskussionszirkeln, in denen man sich zusammengetan hat. Das waren alles Übungen in Demokratie und in Überwindung der Angst, aber es öffentlich zu machen, das gelang am 7. Mai 1989." Mit den Protesten rund um die Kommunalwahlen am 7. Mai nimmt die friedliche Revolution von 1989 Fahrt auf. Die Mauer wird am 9. November nicht einfach fallen; sie wird von mutigen Bürgern in der DDR zum Einsturz gebracht.