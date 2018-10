Aufbauen und einleuchten, programmieren und proben: In der Redaktion von heute+ war in den vergangenen Wochen richtig Betrieb. Denn die neue Sendung fürs Netz kommt vom heutigen Dienstagabend an nicht mehr aus dem virtuellen Studio, sondern direkt aus unserem Büro nebenan - übrigens in Eigenregie der Redaktion.