Dumm gelaufen - oder hat das BAMF eigenmächtig gehandelt, weil das Amt offenbar so gar keine Zeit verschenken wollte? Die genauen Umstände werden noch genau zu klären sein. Wie auch immer: Der Abschiebstopp des VG gilt, Sami A. durfte eigentlich nicht abgeschoben werden. Folgerichtig hat das VG jetzt einen sogenannten Rückholbeschluss hinterhergejagt. Sami A. müsse wieder nach Deutschland zurück. Dagegen will NRW klagen. Zuständig dafür: Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster. Das muss in diesem Zusammenhang nun klären: Hat das VG richtig entschieden oder nicht? Hat es zu Recht einen Abschiebestopp für Sami A. verhängt oder nicht? Muss er am Ende wirklich nach deutscher Rechtslage zurückgeholt werden oder nicht?