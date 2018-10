4: Tagebau Amsdorf



Der Tagebau Amsdorf stellt eine Besonderheit in Deutschland dar: Aus der bitumenreichen Braunkohle dort stellt der Betreiber Romonta vor allem Rohmontanwachs für die chemische Industrie her. Ein Bereich, in dem das Unternehmen Weltmarktführer ist, wie Romonta mitteilt. Die Vorkommen in Amsdorf seien "qualitativ einzigartig" und böten "aktuell die weltweit besten Voraussetzungen, um Montanwachs so klimaschonend wie möglich herzustellen". Die Vorräte der aktuell noch genehmigten Abbaufläche reichten noch für etwa 12 Jahre, so Romonta.



Derzeitige Abbaufläche: 16 Quadratkilometer

16 Quadratkilometer Genehmigte Abbaufläche: noch 0,42 Quadratkilometer

noch 0,42 Quadratkilometer Bereits rekultivierte Fläche: 9,23 Quadratkilometer

9,23 Quadratkilometer Kohleförderung: etwa 480.000 bis 500.000 Tonnen pro Jahr

etwa 480.000 bis 500.000 Tonnen pro Jahr Vorräte: 6,1 Millionen Tonnen Braunkohle

6,1 Millionen Tonnen Braunkohle Mitarbeiter: 86 im Tagebau, 292 insgesamt mit Kraftwerk und Montanwachsfabrik

86 im Tagebau, 292 insgesamt mit Kraftwerk und Montanwachsfabrik Betreiber: Romonta