Rettungskräfte und Polizisten vor der High School in Texas. Quelle: -/KTRK-TV ABC13/AP/dpa

Bei Schüssen in einer High School in Texas sind nach Polizeiangaben mindestens acht Menschen getötet worden. Die meisten Todesopfer seien Schüler gewesen, sagte Sheriff Ed Gonzalez. Die Zahl der Todesopfer könne auch noch auf bis zu zehn steigen.



Darüber hinaus habe es zahlreiche Verletzte gegeben, darunter ein Polizist. Die Tat ereignete sich in der Nähe von Houston im US-Bundesstaat Texas. Ein Schütze sei in Haft, eine zweite Person sei festgenommen worden.