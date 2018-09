Polizisten setzen bei der Suche auch einen Leichenspürhund ein. Quelle: Bodo Marks/dpa

Mehr als 19 Jahre nach dem Verschwinden des vermissten Mädchens Hilal verfolgt die Hamburger Polizei nun eine neue Spur in dem Fall. Mehr als 50 Beamte suchen nach der Leiche des Kindes im Altonaer Volkspark, wie ein Polizeisprecher sagte. In einem abgesperrten Gebiet entfernten Bereitschaftspolizisten das Untergehölz und fegten den Waldboden.



Die damals Zehnjährige war am 27. Januar 1999 verschwunden. Sie wollte sich Süßigkeiten in der "Elbgaupassage" kaufen. Seitdem wird Hilal vermisst.