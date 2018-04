Eine Geberkonferenz will neue Hilfsgelder für Syrien beschließen. Quelle: /Hummam Sheikh Ali/Xinhua/dpa

Deutschland stellt eine Milliarde Euro zusätzlich für notleidende Menschen in Syrien und für Kriegsflüchtlinge in den benachbarten Ländern bereit. Das gab Außenminister Heiko Maas bei einer Geberkonferenz in Brüssel. Weitere 300 Millionen Euro können laut Auswärtigem Amt in der zweiten Jahreshälfte hinzukommen.



An der heute zu Ende gehenden Konferenz nehmen mehr als 80 Staaten und Organisationen teil. Die EU und die UN hoffen auf Hilfszusagen in Höhe von umgerechnet rund 4,9 Milliarden Euro.