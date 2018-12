Schön ist das für niemanden, wenn Stürme Dächer abreißen, ganze Straßen unter Wasser setzen, Ernten vernichten. In den wohlhabenden Industrieländern gibt es aber wenigstens Versicherungen, die bei den Schäden helfen. Solche Policen lohnen sich in der Regel für die Versicherungswirtschaft. In armen Entwicklungsländern ist das anders. Die Strukturen und das Geld für so einen Markt fehlen. Mit dem Ergebnis, dass die Menschen in Katastrophenfällen meist alleine vor den Trümmern ihrer Existenz stehen.