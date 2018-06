Container im Umschlagbahnhof Ulm. Symbolbild Quelle: Stefan Puchner/dpa

Die Bundesregierung sichert Exporte deutscher Unternehmen künftig besser ab und will damit Hindernisse gerade für Unternehmen senken. Zum einen geht es um Geschäfte in Afrika, zum anderen um die Finanzierung kleinvolumiger Exportgeschäfte durch Banken.



Der Industrieverband BDI begrüßte den Schritt als Signal, um mehr Investitionen deutscher Firmen zu ermöglichen. BDI-Präsident Dieter Kempf sieht insbesondere in Afrika große Chancen, um die "Handels- und Investitionsbeziehungen auszubauen."