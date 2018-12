Hochzeitsfamilie mit ihrem Retter.

Quelle: Uncredited/Suffolk County Police Department via AP/dpa

Der schönste Tag ihres Lebens wurde für ein US-Brautpaar noch aufregender als gedacht: Nur mit Hilfe der Polizei konnte die Hochzeit doch noch stattfinden. Mit Blaulicht im Streifenwagen brachte ein Polizist das Brautpaar und dessen Kinder in letzter Minute zum Rathaus in Lake Grove, einem kleinen Ort auf Long Island.



Auf dem Weg zum Rathaus war zuvor ein anderer Wagen in das Fahrzeug der Brautleute gekracht, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde dabei niemand.