Ein Haus in Lake County California steht in Flammen. Quelle: Mark Mckenna/ZUMA Wire/dpa

Der Kampf gegen verheerende Waldbrände an der Westküste der USA dauert an. Der kalifornische Gouverneur Jerry Brown hat deshalb Unterstützung in Form von Geldern und Hilfsgütern von US-Präsident Donald Trump erbeten.



Seit Wochen kämpfen Tausende Feuerwehrleute gegen mehr als ein Dutzend große Brände an. Dabei kamen zwei Feuerwehrleute und vier Anwohner ums Leben. Zahlreiche Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Meteorologen zufolge soll es weiter heiß, trocken und windig bleiben.